Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 29. August 2019, kam es um 08.30 Uhr auf der Höltinghauser Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 45-jährige Pkw-Fahrerin aus Großenkneten, eine 18-jährige Pkw-Fahrerin aus Friesoythe und eine 42-jährige Pkw-Fahrerin aus Emstek befuhren in dieser Reihenfolge stadtauswärts, als die Wagen verkehrsbedingt halten musste. Dies erkannt die Emstekerin zu spät und schob alle drei Fahrzeuge ineinander. Die Friesoytherin wurde hierdurch leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 7000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell