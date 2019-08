Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Drei Täter nach räuberischen Erpressungen ermittelt, Ein Täter in Untersuchungshaft

Am Samstag, 10. August 2019, kam es in Damme und Wehrendorf zu zwei räuberischen Erpressungen, die durch die Polizei zeitnah aufgeklärt werden konnten. Es wurden drei Tatverdächtige ermittelt, wobei gegen einen Heranwachsenden die Untersuchungshaft angeordnet worden ist. Zunächst kam es um 00.25 Uhr zu einer räuberischen Erpressung gegen einen 18-jährigen Hunteburger. Hintergrund soll der angebliche Verlust einer Tasche mit Drogen und Bargeld sein. Daher wurde das Opfer durch einen 18-jährigen Steinfelder, dem die Tasche ursprünglich gehören sollte, dazu erpresst ihm den Wert der Drogen zu ersetzen, was er auch tat. Am selben Tag wurde das Opfer dann gegen 23.00 Uhr unter einem Vorwand zu einer Tankstelle nach Wehrendorf, Ortsteil Bad Essen, gelockt. Hier wurde er durch den Steinfelder und einen 17-jährigen Mittäter aus Lohne massiv mit Schlägen und Tritten, auch gegen den Kopf, traktiert, um noch mehr Bargeld zu erlangen. Darüber hinaus nahmen die Täter auch einen Schlüsselbund an sich. Das Opfer konnte sich aus der Situation befreien und flüchten. Die Tatverdächtigen verließen den Tatort mit einem Pkw, der von einem 18-jährigen Mittäter aus Holdorf gefahren wurde. Durch unverzüglich eingeleitete, intensive Ermittlungen gelang es der Polizei alle Tatverdächtigen zeitnah zu identifizieren. Hierbei stellte sich heraus, dass gegen den 18-jährigen Verdächtigen aus Steinfeld bereits beim Amtsgericht in Vechta ein Haftbefehl vorbereitet wurde, da er einschlägig in anderer Sache vorbestraft ist. Vor dem Hintergrund der hier berichteten Ereignisse wurde in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg und dem Amtsgericht Vechta die Ausstellung eines Haftbefehls beschleunigt, sodass der Steinfelder am 14. August 2019 festgenommen werden konnte. Im Zuge der Festnahme konnte der geraubte Schlüssel des Opfers sichergestellt werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde der Heranwachsende dann dem Amtsgericht Vechta vorgeführt, das die Untersuchungshaft wegen Wiederholungsgefahr anordnete. Er wurde anschließend der Justizvollzugsanstalt zugeführt. Die beiden Mittäter machten umfangreich Angaben zum Tatablauf und ihren Beteiligungen. Der Lohner ist der Polizei bereits aus vorangegangenen Straftaten bekannt. Der Holdorfer ist bislang polizeilich noch nicht aufgefallen. Sie wurden beide nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Die Polizei freut sich über den raschen Ermittlungserfolg und darüber, dass der Steinfelder noch vor dem Stoppelmarkt 2019 der Untersuchungshaft zugeführt werden konnte.

Holdorf - Diebstahl aus Firmentransporter

Zwischen Donnerstag, 29. August 2019, 20.30 Uhr und Freitag, 30. August 2019, 06.45 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter aus einem Firmentransporter, der in der Straße Fladderlohausen geparkt war, diverses Werkzeug. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf (Tel. 05494-1536) entgegen.

Damme - Laptop aus Pkw gestohlen

Am Freitag, 30. August 2019, schlug ein bislang unbekannter Täter zwischen 01.00 und 07.02 Uhr die Scheibe eines Pkw ein, der in der Dammer Straße stand. Aus dem Inneren entwendete er einen Laptop. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell