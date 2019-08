Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Vechta vom 30/31.08.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Pressemeldung des PK Vechta vom 30.08.2019 - 31.08.2019

Vechta, Sachbeschädigung Bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es im Bereich Wintermarsch und Rombergstraße zu mehreren Sachbeschädigungen. Unbekannte Täter besprühten dort Hauswände und Mauern mit verschiedenen Schriftzügen. Unter anderem wurde an einer Mauer der Schriftzug "Rassismus tötet" auf einer Länge von ca. 5 Metern angebracht. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzen.

Langförden/Visbek - Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol Am frühen Samstagmorgen, 03.55 Uhr, befährt ein 45-jähriger Mann aus Badbergen mit seinem Pkw die B69 in Langförden. Im weiteren Verlauf gelangt er über die Holtruper Straße auf den Visbeker Damm. Durch Zeugen wird beobachtet, wie der Pkw starke Schlangenlinien fährt, sodass entgegenkommender Verkehr ausweichen muss. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle wird eine Atemalkoholkonzentration von 2,09 Promille beim Fahrzeugführer festgestellt. Weiterhin ist dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen den Mann wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Visbek -Fahren ohne Fahrerlaubnis Am 30.08.2019; 10:25 Uhr, befährt ein Visbek 25-jähriger Böseler mit seinem PKW die Schneiderkruger Straße in Visbek, obwohl ihm ein Fahrverbot auferlegt worden war. Durch die feststellenden Polizeibeamten wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt vor Ort beendet.

Visbek -Fahrt unter Einfluss von Betäubungsmitteln- Am 30.08.2019; 17:20 Uhr, befährt ein 27-jähriger aus Großenkneten mit seinem PKW Mercedes die Straße Kokenmühle in Visbek. Im Rahmen einer allg. Verkehrskontrolle stellen die Beamten fest, dass der PKW nicht mehr zugelassen, pflichtversichert war. Im Weiteren bemerken die Beamten eine Betäubungsmittelbeeinflussung, die nach durchgeführtem Urintest bestätigt wird. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens.

Fahren ohne Fahrerlaubnis in Visbek Am Fr., 30.08.2019, gg. 11.00 h befuhr ein 29-jähriger aus Visbek mit einem KJleinkraftrad die Goldenstedter Straße in Visbek, obwohl er nicht Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Fahrzeughalterin, seine 28-jährige Freundin, ließ diese Fahrt offenbar zu. Die Weiterfahrt wurde untersagt und gegen beide ein Strafermittlungsverfahren eingeleitet.

