Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Optikerin bestohlen

Neukirchen-Vluyn (ots)

Am Dienstag gegen 15.15 Uhr betraten fünf Unbekannte ein Optikergeschäft an der Niederrheinallee in Vluyn.

Nachdem sie sich im Geschäft umgesehen und nach einem weiteren Optikergeschäft gefragt hatten, steckte einer der Männer in einem unbeobachteten Moment eine hochwertige Sonnenbrille in seine Jackentasche.

Hiernach verließen alle Männer das Geschäft und gingen zu Fuß in Richtung Neukirchen. Eine sofort ausgelöste Fahdung nach dem Quintett verlief ergebnislos.

Beschreibung der Unbekannten:

1. Person (Dieb der Sonnenbrille): Ca. 35 Jahre alt, südländisches Aussehen, normale Figur, trug kurze, dunkle am Rand sehr kurz rasierte Haare, einen Bart, eine rote Jacke sowie ein dunkles Shirt.

2. und 3. Person:

Beide ca. 20 Jahre alt, schlank, südländisches Aussehen, dunkel gekleidet, beide hatten einen Bart und kurze dunkle Haare.

4. und 5. Person:

Ca. 20 Jahre alt, schlanke Figur, südländisches Aussehen, beide waren ebenfalls dunkel gekleidet.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neukirchen-Vluyn, Tel.: 02845 / 3092-0.

