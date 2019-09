Polizeipräsidium Heilbronn

Bretzfeld-Unterheimbach/ Herrenhölzle: Holz-Vollernter ausgebrannt

Am Montagnachmittag, gegen 13.30 Uhr, kam es in Bretzfeld Herrenhölzle in der Nähe der Sallenhütte zum Brand eines Holz-Vollernters. Es wird ein technischer Defekt an der Maschine vermutet. Die hierbei entstandene meterhohe Rauchsäule war weit zu sehen. Das Gefährt brannte vollständig aus. Es wird derzeit von einem Sachschaden in Höhe von circa 40.000 Euro ausgegangen. Derzeit wird geprüft, ob die Umwelt von auslaufenden Betriebsstoffen beeinträchtigt wurde. Die Feuerwehr war mit 25 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort.

