POL-AUR: Wittmund - Betrunken gefahren

Ein Autofahrer war am Sonntag in Wittmund unter Alkoholeinfluss unterwegs. Er wurde von der Polizei angehalten, als er am Nachmittag mit seinem Mercedes GLA auf der Auricher Straße fuhr. Die Polizeibeamten stellten bei der Verkehrskontrolle fest, dass der 54 Jahre alte Mann offenbar alkoholisiert war und führten einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von mehr als 2 Promille. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und stellten die Autoschlüssel sicher. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

