POL-AUR: Riepe - Einbruch in Kindergarten; Ihlow - Scheibe eingeworfen; Aurich - Schwerer Radunfall; Aurich - Von Fahrbahn abgekommen

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Riepe - Einbruch in Kindergarten

In einen Kindergarten in Riepe ist am Wochenende eingebrochen worden. Unbekannte verschafften sich zwischen Freitag, 16.30 Uhr und Montag, 6.45 Uhr, gewaltsam Zutritt zu der Einrichtung in der Straße Am Grauen Stein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten, entwendeten nach ersten Erkenntnissen jedoch offenbar nichts. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Ihlow - Scheibe eingeworfen

Am Wochenende haben Unbekannte in Ihlow einen Friseursalon beschädigt. Die Täter warfen in dem Gebäude in der Friesenstraße eine Glasscheibe ein. In das Geschäft gelangten sie offenbar nicht. Der Vorfall ereignete sich zwischen Freitag, 18.15 Uhr, und Montag, 8.10 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Schwerer Radunfall

Ein Radfahrer ist am Samstag bei einem Unfall auf der Oldersumer Straße in Aurich schwer verletzt worden. Ein 54-Jähriger fuhr mit seinem Rad gegen 15.20 Uhr auf dem Radweg in Richtung Ihlow, als er in Höhe der Einmündung zur Reilstraße mit einem 82-Jährigen kollidierte. Der 82 Jahre alte Radfahrer stürzte und wurde schwer verletzt.

Aurich - Von Fahrbahn abgekommen

Ein 19 Jahre alter Autofahrer ist am Sonntagabend in Aurich von der Fahrbahn abgekommen. Der Mann war mit zwei weiteren Insassen gegen 18.40 Uhr mit einem BMW 4er auf der Julianenburger Straße unterwegs. Nach bisherigem Erkenntnisstand verlor er beim Abbiegen nach links auf die Emder Straße die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidierte abseits der Straße mit einer Mülltonne und einer Parkbank. Der 19-Jährige und die beiden minderjährigen Insassen des BMW wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im fünfstelligen Bereich.

