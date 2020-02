Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Geschädigte überrascht Täter in einem Wohnhaus in Varel - Polizei bittet um Hinweise

Am späten Mittwochmittag, 26.02.2020, drang gegen 14:00 Uhr eine unbekannte männliche Person über eine unverschlossene Tür in der Oldenburger Straße in ein Einfamilienhaus ein und begab sich ins Schlafzimmer, wo er die Schränke durchwühlte.

Die Bewohnerin des Hauses befand sich zu diesem Zeitpunkt im Wintergarten und wunderte sich über die offenstehende Schlafzimmertür. Beim Nachsehen konnte sie noch eine männliche Person entdecken, die in diesem Moment durch das geöffnete Schlafzimmerfenster flüchtete. Entwendet wurde nichts.

Der dunkelhaarige Täter soll zwischen 20-25 Jahre alt und mit einer Nietenhose und dunkler Jacke bekleidet gewesen sein.

Hinweise nimmt die Polizei in Varel unter der der Rufnummer 04451/9230 entgegen.

