Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in der Thyrsusstraße in Trier

Trier (ots)

Am Donnerstag, 26.12.2019, zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr, kam es in der Thyrsusstraße in Trier zu einer Verkehrsunfallflucht. Der PKW der Marke BMW, Farbe Schwarz, stand geparkt am Straßenrand in der Thyrsusstraße. Ein unbekanntes Fahrzeug kollidierte mit dem o.g. BMW. Vermutlich streifte das unfallverursachende Fahrzeug den BMW im Vorbeifahren. Dabei entstand an dem BMW ein Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Trier unter der Telefonnummer 0651-9779-3200 zu melden.

