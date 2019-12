Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch in Wohnhaus

Lampaden-Niedersehr (ots)

Am 24.12.2019 wurde zwischen 17:40 Uhr und 19:25 Uhr in ein Einfamilienhaus in Niedersehr eingebrochen. Die Bewohnerin des Hauses besuchte zum Zeitpunkt der Tatausführung die Christmette. Ein oder mehrere Täter verschafften sich vermutlich durch den an das Wohnhaus angrenzenden Stall Zugang zum Wohnhaus. Der komplette Wohnbereich wurde durchwühlt. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Saarburg 06581/9155-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg

Telefon: 06581/9155-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell