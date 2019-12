Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigungen durch Graffiti

Saarburg (ots)

Am Samstag, den 21.12.2019, gegen 22:30 Uhr, kam es auf dem Gelände der EDEKA-Filiale in der Irscher Straße in Saarburg zur Sachbeschädigung durch das Aufsprühen von Graffiti.

Unbekannte Täter haben hierbei, teils mit Edding-Stift und Spraydose, Teile des Geschäftsgebäudes beschmiert.

Im Laufe des Folgetages wurden der Polizei Saarburg weitere solcher Sachbeschädigungen durch Graffiti an Privathäusern im Bereich Beurig gemeldet.

Aufgrund des abgebildeten Motivs handelt es sich hierbei vermutlich um die gleichen Täter.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Saarburg unter der Telefonnummer 06581-9155-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg



Telefon: 06581-9155-0

pisaarburg.wache@polizei.rlp.de



