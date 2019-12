Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit 3 verletzten Personen, vier beteiligten Fahrzeugen und ca. 60000 Euro Sachschaden

Trier, Luxemburger Straße (ots)

Am 23.12.2019, gegen ca. 16:20 Uhr, kam es in der Luxemburger Straße zu einem Verkehrsunfall mit 3 verletzten Personen, vier beteiligten Fahrzeugen und ca. 60.000 Euro Sachschaden. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 61 jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW BMW X 3 die Luxemburger Str. in Richtung Römerbrücke. In Bereich der Luxemburger Str. verlor der Fahrzeugführer aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und es kam zum Zusammenstoß mit zwei Fahrzeugen des Gegenverkehres und einem am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug. Zur Versorgung der verletzten Personen und zur Unfallaufnahme wurde für die Luxemburger Str. eine Vollsperrung eingerichtet. Die verletzten Personen wurden in Trierer Krankenhäuser eingeliefert. 3 Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Trier, 3 Rettungswagen, 1 Notarzt sowie zwei Fahrzeuge der Polizeiinspektion Trier.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Trier

Ansprechpartner: PHK Martin Schneider



Telefon: 0651 9779-3200

pitrier.wache@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell