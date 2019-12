Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Falsche Polizeibeamte unterwegs

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Unbekannte haben sich am Dienstagnachmittag (17.12.2019) gegenüber einer 75 Jahre alten Seniorin als vermeintliche Polizeibeamte ausgegeben und dabei mehreren Tausend Euro Bargeld erbeutet. Ein unbekannter Mann nahm telefonisch Kontakt mit der Frau auf und gab sich als Kriminalbeamter aus. In dem Telefonat gelang es dem Täter die Seniorin davon zu überzeugen, dass ihre Hausbank in kriminelle Machenschaften verwickelt sei und aus diesem Grund ihr Geld auf dem Konto in Gefahr wäre. Auf Anweisung hob die 75-Jährige ihre Ersparnisse, mehrere Tausend Euro, von ihrem Konto ab und brachte diese nach Hause. In einem weiteren Telefonat forderte der falsche Kriminalbeamte die Frau auf, ihr gesamtes Geld einem Komplizen, in diesem Falle ein weiterer falscher Polizeibeamter, auszuhändigen. Weiter drohte der Mann bei Nichtbefolgung der Anweisung mit angeblich strafrechtlichen Konsequenzen durch einen Staatsanwalt. Die 75-Jährige packte daraufhin ihr Bargeld in eine Stofftasche und warf sie vom Balkon, wo bereits ein Komplize wartete und die Tasche entgegennahm. Kurze Zeit später wandte sich die Seniorin an ein Polizeirevier. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

Aus gegebenem Anlass warnt die Polizei eindringlich vor dieser perfiden Betrugsmasche, bei dem vorwiegend ältere Menschen um ihr Hab und Gut gebracht werden sollen. Die echte Polizei wird niemals unter dem Polizeinotruf 110 bei Ihnen anrufen. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen, gehen Sie auf keine Forderungen ein, geben sie keine Auskünfte über Ihre finanziellen und persönlichen Verhältnisse. Legen Sie bei dem kleinsten Zweifel den Hörer auf und wählen Sie die 110. Benutzen Sie hierfür NICHT die Rückruftaste, sonst landen Sie wieder bei den Tätern. Treffen Sie keine übereilten Entscheidungen. Ziehen Sie vorher Verwandte oder Vertrauenspersonen hinzu. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie kein Geld, keinen Schmuck oder sonstige Wertgegenstände von Ihnen will. Die echte Polizei wird Sie niemals auffordern, Bargeld an einem vorher verabredeten Ort zu deponieren. Lassen Sie sich auf keinen Fall von angeblichen strafrechtlichen Konsequenzen einschüchtern. Dies ist ein bekannter Trick der Täter, um an Ihre Ersparnisse und Wertgegenstände zu kommen.

