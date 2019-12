Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Brand der Thomaskapelle in Ollmuth

Ollmuth (ots)

Vermutlich in der Nacht vom 25.12.2019 auf den 26.12.2019 kam es zu einem Brand der Thomaskapelle in der Nähe von Ollmuth. Hierbei wurden Teile der Inneneinrichtung und sakrale Gegenstände stark beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 15000 EUR bis 20000 EUR. Personen, die Hinweise zur Ursache geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier unter Tel. 0651 / 9779-3200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier



Telefon: 0651-9779-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell