Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 27.01.20

Eschwege (ots)

Verkehrsunfälle

Um 18:20 Uhr befuhr am Samstagabend (25.01.20) ein unbekannter Fahrradfahrer den Steinweg in Wanfried und streifte beim Vorbeifahren einen geparkten Ford Mondeo. Nach bisherigen Ermittlungsstand stürzte der Radfahrer sogar, rappelte sich wieder auf und fuhr weiter, ohne sich um den Sachschaden von ca. 600 EUR an dem Pkw zu kümmern. Der Radfahrer war dunkel gekleidet und führte einen braunen Jagdhund mit sich. Hinweise bitte an die Polizei in Eschwege unter 05651/9250.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am 24.01.20 auf dem Parkplatz des Toom-Baumarktes in der Niederhoner Straße in Eschwege. Zwischen 10:45 Uhr und 11:15 Uhr wurde ein grüner Opel Corsa, der in Höhe des Eingangsbereichs geparkt war, im rechten Frontbereich angefahren. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Mit einem Reh kollidierte heute Morgen, um 06:50 Uhr, ein Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Berkatal, der auf der K 40 zwischen Hitzerode und Albungen unterwegs war. Das Reh lief verletzt davon; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 400 EUR.

Einbruch in Gartenhaus

Unbekannte Täter montierten das Gitter eines Fensters eines Gartenhauses, das oberhalb der Biogasanlage Wanfried liegt, ab und drangen auf diesem Weg in das Gartenhaus ein. Aus diesem entwendeten der/ die Täter einen Kühlschrank, eine Stereoanlage und eine Couchgarnitur im Gesamtwert von noch 200 EUR. Der Sachschaden wird mit 100 EUR angegeben. Die Tat ereignete sich zwischen dem 01.06.2019 und dem 26.01.2020. Hinweise: 05651/9250.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell