Polizei Eschwege

POL-ESW: Exhibitionismus

Eschwege (ots)

Wegen Exhibitionismus ermittelt die Kripo der Polizeidirektion Werra-Meißner nachdem am 23.01.20 ein Mann gegenüber vom Bahnhof Reichensachsen die "Hose runtergelassen" hat.

Um 20:39 Uhr hielt sich eine 21-Jährige aus Waldkappel an der Bushaltestelle in der Straße "Am Bahnhof" auf. Während der Wartezeit betrat ein ca. 20 - 25 Jahre alter Mann - aus Richtung Reichensachsen kommend - ebenfalls diese Bushaltestelle, begab sich kurz darauf aber auf den Gehweg gegenüber der Haltestelle. Dort zog er seine Hose bis zu den Knien herunter und präsentierte mit entsprechenden Bewegungen sein Geschlechtsteil. Noch vor Eintreffen des Busses entfernte er sich wieder in Richtung Reichensachsen.

Beschreibung: ca. 180 cm groß, schlanke Figur, auffällig breite Nase; vermutlich Deutscher. Bekleidet war der Mann mit einer schwarzen Hose und Jacke; er trug zudem eine schwarze Mütze.

Hinweise nimmt die Kripo unter 05651/9250 entgegen.

