POL-PDKO: Pressebericht der Polizeiinspektion Andernach vom Wochenende 24.-26.01.2020

Im Berichtszeitraum ereigneten sich 19 Verkehrsunfälle. Hierbei wurde ein Mann in seinem PKW leicht verletzt, als ihm am Samstag gegen 9:30 Uhr auf der B 256 bei Plaidt ein hinterherfahrender PKW-Fahrer auffuhr. Eine Verkehrsunfallflucht wurde bereits geklärt.

Sankt Sebastian, Verkehrsunfallflucht: Am Freitag ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Nahkauf in Sankt Sebastian. Im Zeitraum von 12 Uhr bis 13 wurde ein geparkter schwarzer Opel Corsa an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Andernach, 02632-921-0 oder piandernach@polizei.rlp.de, erbeten.

Mülheim-Kärlich, Verkehrsunfallflucht: In Mülheim-Kärlich wurde am Freitag zwischen 10:30 Uhr bis 15:00 Uhr der linke Außenspiegel eines in der Rübenacher Straße geparkten blauen Ford Fiesta im Vorbeifahren beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Andernach, 02632-921-0 oder piandernach@polizei.rlp.de, erbeten.

Andernach, Verkehrskontrolle: Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurden am Freitag gegen 16.45 Uhr Am Stadtgraben in Andernach bei einem 21-Jährigen PKW-Führer aus der Verbandsgemeinde Weißenthurm drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt. Es wurde eine Blutprobe entnommen sowie ein Straf-und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

