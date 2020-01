Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Vier verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Arnsberg (ots)

Am Samstag, 12:55 Uhr, hielt eine 25-jährige Frau aus Arnsberg ihren Pkw in der Arnsberger Straße an, um einem Linienbus das Einfahren in den fließenden Verkehr zu ermöglichen. Während der nachfolgende 22-jährige Pkw-Fahrer aus Arnsberg abbremste, fuhr eine 45-jährige Pkw-Fahrerin aus Arnsberg dem mittleren Fahrzeug auf und schob dieses gegen das Fahrzeug der 24-Jährigen. Diese, ihre 3-jährige Tochter und die 45-jährige Pkw-Fahrerin wurden leicht verletzt. Leicht verletzt wurde auch die 17-jährige Beifahrerin im Pkw der 45-Jährigen. Es entstand nach ersten Schätzungen Sachschaden in einer Höhe von ca. 8.000,- Euro. Die Arnsberger Straße blieb für ca. 45 Minuten gesperrt. (PK)

