Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Straßenraub

Meschede (ots)

Ein 27-jähriger Mann aus Meschede wurde am Sonntag, 00:00 Uhr, im Verlauf der Straße "Auf der Heide" von zwei bislang unbekannen männlichen Tätern kurz angesprochen und dann unvermittelt zu Boden gebracht. Hier wurde ihm anschließend das Portmonee mit Bargeld geraubt. Der 27-Jährige wurde durch den Übergriff leicht verletzt. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Sie werden wie folgt beschrieben: beide ca. 25-30 Jahre alt, ca. 185 cm groß, kräftige bzw. muskulöse Gestalt, dunkle Kapuzenjacke, Jogginghose. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise an die Polizei werden erbeten. (PK)

