Meschede: Eine metallverarbeitende Firma an der Straße "Im Schlahbruch" investierte in der Vergangenheit in den Einbruchschutz. Die Maßnahmen zeigten in der Nacht zum Freitag Wirkung. Zwischen 22.30 Uhr bis 05.30 Uhr scheiterten bislang unbekannte Täter mit ihren Hebelversuchen an einer zusätzlich gesicherten Außentür einer Produktionshalle. Die Täter gelangten nicht in das Gebäude. Ohne Beute flüchteten sie vom Tatort. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

Arnsberg: Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Donnerstag in ein Kinder- und Jugendheim im "Alten Feld" ein. Die Täter gelangten durch eine aufgebrochene Tür in das Jugendheim. Hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Sie entwendeten elektronische Spielgeräte sowie einen Fernseher. Die Tatzeit liegt zwischen 20 Uhr und 10 Uhr. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

