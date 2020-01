Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall mit Alkoholfahne

Brilon (ots)

Zu einem Auffahrunfall am Kreisverkehr der Möhnestraße zum Ostring wurde die Polizei am Dienstag gegen 16.15 Uhr gerufen. Bei der Unfallaufnahme rochen die Beamten eine Alkoholfahne bei einem der beiden Fahrer. Ein 48-jähriger Briloner fuhr mit seinem Auto auf der Möhnestraße in Richtung Ostring. Vor ihm fuhr ein 34-jähriger Autofahrer aus Ense. An der Einmündung des Kreisverkehrs musste der Enser anhalten. Als das Auto bereits stand, kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug des Briloners. Aufgrund der Alkoholfahne wurde bei dem Fahrer aus Brilon ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

