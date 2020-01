Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg: Während die Bewohner schliefen brachen unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag in ein Haus auf der Straße "Zu den Werkstätten" ein. Zwischen 01.30 Uhr und 04.30 Uhr hebelten die Täter die Haustür auf. Sie entwendeten Bargeld und Smartphones. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Arnsberg: Am Mittwochnachmittag brachen unbekannte Täter in eine Wohnung am Barthold-Cloer-Weg ein. Zwischen 12.30 Uhr bis 19 Uhr kletterten die Einbrecher über einen Gartentisch zum Küchenfenster. Das Fenster hebelten sie auf und entwendeten Bargeld aus der Wohnung. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

