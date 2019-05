Bundespolizeidirektion Koblenz

BPOLD-KO: Bundespolizei beteiligt sich am "Tag der Sicherheit" in Frankfurt am Main

Frankfurt am Main (ots)

Am 1. Juni 2019 findet in Frankfurt am Main anlässlich des 150-jährigen Bestehens des Frankfurter Feuerwehrverbands, ein "Tag der Sicherheit" statt. Neben den verschiedenen Feuerwehren und Rettungsdiensten präsentiert sich auch die Bundespolizei am Mainkai, unweit des Eisernen Stegs. Zwischen 10 und 18 Uhr informieren wir über unser Aufgabenspektrum, zeigen Einsatzfahrzeuge und klären über Gefahren auf. Unsere Einstellungsberater geben Auskunft rund um die Frage, "Wie werde ich Bundespolizist"?

Vorbeischauen lohnt sich!

