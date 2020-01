Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verletzte Person nach Rauchentwicklung

Meschede (ots)

Am Sonntag, 04:15 Uhr, löste in einem Mehrfamilienhaus mittig der Luisenstraße der Feuermelder im Gebäude aus. Ursache war verbranntes Essen im Backofen in einer der Wohnungen. Der 28-jährige Bewohner wurde durch Einatmen der Gase leicht verletzt. Das Gebäude wurde durch die Feuerwehr gelüftet. Weiterer Schaden trat nicht ein. (PK)

