Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zigarettenautomat gesprengt - Polizei sucht Zeugen

Warsow (ots)

Unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht einen Zigarettenautomaten in der Schweriner Straße gesprengt. Durch die Wucht der Detonation wurde der Automat völlig zerstört. Die Kriminalpolizei Schwerin hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Der Vorfall ereignete sich gegen 3:40 Uhr in der Schweriner Straße. Im Laufe der Tatortarbeit fanden die Ermittler abgesprengte Teile des Automaten in einem Radius von bis knapp 40 Metern. Zudem wurden verschiedene Spuren gesichert, die nun ausgewertet werden müssen. Zur schnellen Aufklärung der Tat bittet die Kriminalpolizei um Mithilfe. Wer hat sich in der vergangenen Nacht im Bereich der Schweriner Straße/Ecke B 321 aufgehalten und Beobachtungen gemacht, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten bzw. wer kann Hinweise auf die flüchtigen Täter geben? Hinweise nimmt das Polizeirevier Hagenow, Schweriner Straße 32 in 19230 Hagenow unter der Telefonnummer 03883/631-0, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

