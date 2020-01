Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Straßenbahnverkehr nach Unfall eine Stunde eingestellt

Schwerin (ots)

Am 01.01.2020 kam es gegen 08:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall am Bahnübergang Lennestraße in Schwerin.

Ein Funkstreifenwagen befand sich unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten auf dem Weg zu einem akuten Einsatz. Während der Einsatzfahrt kam der Funkstreifenwagen in einer Kurve aufgrund von Straßenglätte von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Ampelmast und kam im Bereich des unmittelbar angrenzenden Gleisbettes zum Stehen. Der Funkstreifenwagen war in Folge des Verkehrsunfalls nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 EUR. Es wurden keine Personen verletzt.

An der Unfallstelle kam es im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme zu Verkehrseinschränkungen. Der Straßenbahnverkehr musste beidseitig für etwa eine Stunde eingestellt werden.

Gert Frahm Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell