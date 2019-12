Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unbekannte brechen Container auf

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Dienstag in einen Container ein, der auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Mennonitenstraße aufgestellt ist. Aus dem Innenraum entwendeten sie mehrere Feuerwerkskörper, die darin gelagert waren und entkamen anschließend unerkannt. Die Polizei Kaiserslautern bittet um Zeugenhinweise unter 0631-369 2177 oder pikaiserslautern1@polizei.rlp.de.

