POL-PPWP: Zweimal tagsüber eingebrochen

Am Montag, spätnachmittags bis in den frühen Abend, wird sowohl in der Gärtnereistraße wie auch in der Sickinger Straße in ein Wohnhaus eingebrochen.

In der Gärtnereistraße nutzen die bisher unbekannten Täter die Abwesenheit der Wohnungsinhaber und hebelten eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus auf. Nachfolgend durchsuchten sie verschiedene Schränke und Behältnisse und entwendeten mehrere Schmuckstücke und einen dreistelligen Bargeldbetrag.

Am frühen Abend drangen Unbekannte gewaltsam in einen Bungalow in der Sickinger Straße ein. Auch hier wurden mehrere Räume durchsucht und Bargeld sowie Schmuckgegenstände entwendet. Der entstandene Schaden bewegt sich in einem vierstelligen Bereich.

Die Kripo Kaiserslautern hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 0631-3692620 Hinweise entgegen.

