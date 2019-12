Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Grabschmuck entwendet

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagnachmittag erhielt die Polizei einen Hinweis, dass in Kaiserslautern auf dem Hauptfriedhof Grabschmuck entwendet worden war. Die Polizeistreife konnte zwei weibliche Tatverdächtige im Alter von 19 und 16 Jahren antreffen; in ihren mitgeführten Tüten konnte der Grabschmuck aufgefunden werden. Allerdings konnten nicht alle Blumengestecke zugeordnet werden. Hinweise zu den Blumengestecken bitte an die Polizeiinspektion 1, 0631-369-2150 oder pikaiserslautern1@polizei.rlp.de.

