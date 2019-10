Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fußgänger gefährdet - Zeugen gesucht

Bad Bergzabern (ots)

Am Sonntag, 27.10.2019, gegen 22.40 Uhr, wollte ein 20-jähriger Fußgänger an einer Überquerungshilfe die Kapeller Straße überqueren. Zwei in Richtung Stadtmitte fahrende Fahrzeuge näherten sich mit sehr schneller Geschwindigkeit dem Überweg. Ein weißer Suzuki Swift fuhr verbotenerweise links an der Mittelinsel, ein hellgrüner Audi A 3 fuhr rechts vorbei. Der Fußgänger musste zurückweichen, um nicht von einem der beiden Fahrzeuge erfasst zu werden. Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsgeschehen oder den beiden beteiligten Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich unter 06343-93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

