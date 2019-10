Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unter Alkoholeinfluss und Vorfahrt missachtet

Bad Bergzabern (ots)

Am Sonntag, 27.10.2019, gegen 17:20 Uhr, missachtete der Fahrer eines Pkw BMW als Linksabbieger, an der Einmündung B 48/B 38, Bad Bergzabern-Nord, die Vorfahrt eines von Bad Bergzabern in Richtung Niederhorbach fahrenden 52-jäheirigen Pkw-Fahrers. Bei dem 37-jährigen Unfallverursacher wurde zudem Alkoholeinfluss festgestellt und eine Blutprobe entnommen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 3000.- Euro.

