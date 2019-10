Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Unfall mit verletzter Fußgängerin

Ein 22-jähriger BMW-Fahrer fuhr in Germersheim von der Königstraße in die Hauptstraße. An der dortigen scharfen Linkskurve kam er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern und krachte schließlich rechts in eine Straßenlaterne. Die Straßenlaterne knickte schräg ab. Durch herunterfallende Trümmerteile wurde eine Fußgängerin verletzt und später im Krankenhaus weiter versorgt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Der Schaden an der Laterne kann noch nicht beziffert werden. Weil der Fahrer technische Mängel am Fahrzeug geltend machte, wurde das Fahrzeug sichergestellt. Ebenso wurde wegen des Verdachts der Teilnahme am Straßenverkehr unter berauschenden Mitteln der Führerschein des Fahrers sichergestellt.

