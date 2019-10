Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Birkweiler - Stoppschild missachtet

Birkweiler

Am 26.10.2019 gegen 20:40 Uhr wollte der 45-jährige VW-Fahrer an der Anschlussstelle Birkweiler auf die B10 in Richtung Annweiler auffahren. Hierbei übersah er den bevorrechtigten 44-jährigen Golf-Fahrer, der seinerseits die B10 Richtung Annweiler befuhr und an der Anschlussstelle Birkweiler abfahren wollte. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden von insgesamt 3000 Euro, beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit. Der Unfallverursacher muss nun unabhängig von der Schadensregulierung mit einem Bußgeld in Höhe von 120 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.

