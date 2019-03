Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Brake +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein silberner VW Golf wurde am Donnerstag, 14.März 2019, auf einem Parkplatz eines Restpostenhandels in der Weserstraße in Brake beschädigt.

Der 57-jährige Fahrer vom Golf stellte seinen Pkw um 16:15 Uhr auf dem Parkplatz ab und begab sich zum Einkaufen in den Markt. Als er gegen 17:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Schäden an der rechten, hinteren Seite fest. Auf dem Boden konnten Fahrzeugteile des mutmaßlichen Verursachers gefunden werden, der sich nach dem Zusammenstoß vom Parkplatz entfernte.

Wer den Zusammenstoß beobachtet hat und Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen (309856).

Fragen bitte an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell