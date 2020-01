Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in eine Arztpraxis und Wohnhaus

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Unbekannte drangen zwischen dem 03.01.2020; 23:00 Uhr und dem 04.01.2020; 06:00 Uhr in eine Arztpraxis auf der Leipziger Str. in St. Tönis ein indem sie mit einem Stein ein Fenster einwarfen, sie durchsuchten/durchwühlten die Räumlichkeiten und gelangten dann durch einen Keller in ein angrenzendes Wohnhaus. Dort entwendeten sie elektronische Geräte und eine Geldbörse. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02161-3770.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Leitstelle

Johannes-Theodor Pasch

Telefon: 02162 / 377 - 1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

Fax: 02162 / 377 - 1155

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell