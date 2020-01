Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in ein Reihenhaus

Willich (ots)

Unbekannte drangen zwischen dem 28.12.2019; 00:00 Uhr und dem 03.01.2020; 13:35 Uhr in ein Reihenhaus in Willich auf der Krefelder Straße ein. Sie hebelten die rückwärtige Tür auf und durchwühlten alle Räume, hinsichtlich der möglichen Beute können keine Angaben gemacht werden, da die Geschädigten noch in Urlaub sind. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02161-3770.

