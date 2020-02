Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel - Drei ungewöhnliche Geschichten aus dem Polizeialltag

Vor uns liegen die tollen Tage. Die Polizei im Kreis Wesel erlebt nicht nur zwischen Weiberfastnacht und Aschermittwoch viele "dolle" Geschichten, sondern auch das ganze Jahr über. Hier drei Beispiele:

Die Karnevalisten "vernichten" gerade in dieser Tagen eine Menge Bier. In der Regel durch Trinken. Die Mitarbeiter einer Firma in Wesel haben Bier durch Hinausstellen vor die Tür vernichtet. Sie hatten Ende Januar gegen 18.00 Uhr im Veranstaltungsraum des Unternehmens eine Sitzung. Dafür hatten sie eine Kiste Bier auf die Terrasse, direkt vor die Tür der Teeküche, gestellt. Gegen 21.45 Uhr war die Kiste samt Flaschen verschwunden. Wer die Kiste mitgenommen hat, bleibt unklar. So konnte in diesem Fall weder der Durst noch der Wissensdurst gestillt werden.

Ein Autofahrer in Wesel hat beim Einparken einen anderen Wagen beschädigt und sich anschließend nicht um den Schaden gekümmert. Die Polizei ermittelte wegen Fahrerflucht. Zum Glück hatte ein Zeuge sich das Kennzeichen gemerkt. Der ermittelte 30-jährige Unfallverursacher hat die Unfallflucht anschließend gestanden und eine ungewöhnliche Antwort parat: "Der Teufel auf meiner Schulter war stärker, so dass ich nicht die Polizei gerufen oder zumindest meine Personalien hinterlassen habe. Ich habe aber schon den ganzen Tag ein schlechtes Gewissen. Mir tut es leid."

Karneval ist die Zeit der Verkleidung: Es ist nicht leicht, das passende Kostüm zu finden. Ein unbekannter Dieb hat es sich offenbar einfach gemacht. Das lässt zumindest eine Online-Anzeige vermuten, die bei der Polizei eingegangen ist. Aus dem Gemeinschaftskeller eines Hochhauses in Moers sind unter anderem folgende Kleidungsstücke "abhanden" gekommen: Ein Damenpullover "Mickey Mouse", eine Kinder-College-Jacke "Harry Potter" und ein Kinder-Torwarttrikot "Erima". Also wenn Sie während der "tolle Tage" Mickey Mouse, Harry Potter oder einen Torwart sehen...

Wir wünschen eine schöne und sichere Karnevalszeit.

