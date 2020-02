Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Diebe erbeuteten Kleintransporter und Werkzeug

Hamminkeln (ots)

In der Zeit von Montag, 19.00 Uhr, bis Dienstag, 06.00 Uhr, brachen Unbekannte in eine Werkstatt an der Straße Keseldorfer Rott ein.

Sie stahlen unter anderem Akkuschrauber und Winkelschleifer der Marken Bosch und Makita, einen E-Scooter und ein Schweißgerät der Marke Schweißkraft.

Zusätzlich entwendeten die Diebe einen abgestellten weißen Mercedes Vito (Kennzeichen Österreich: W-20144N) mit der Aufschrift "Remondis".

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hamminkeln, Tel.: 02852 / 966100.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell