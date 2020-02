Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Radfahrerin nach Sturz gestorben

Xanten (ots)

Am vergangenen Samstag gegen 11.45 Uhr überquerte eine 84-jährige Radfahrerin den Bankscher Weg (in Höhe der Straße Am Bruckend). Hierbei stürzte die Xantenerin und erlitt schwere Kopfverletzungen.

Ein Rettungshubschrauber brachte die Verletzte in eine Unfallklinik, in der sie in Folge ihrer Verltzungen im Verlauf des gestrigen Tages verstarb.

Einen Helm hatte die Xantenerin nicht getragen.

Es hatte zunächst Hinweise auf die Beteiligung eines Pkw gegeben, der sich nach einem möglichen Zusammenstoß vom Unfallort entfernt haben sollte. Ein hinzugezogener Gutachter stellte jedoch fest, dass es keinen Zusammenstoß zwischen der Radfahrerin und einem weiteren Fahrzeug gegeben hatte.

