Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers/Neukirchen-Vluyn - Einbrüche

Moers (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von Freitag, 16.30 Uhr, bis Montag, 07.10 Uhr, in einen Kindergarten am Larsfeldweg in Neukirchen ein. Sie erbeuteten Bargeld und einen Laptop.

Gestern, zwischen 02.00 Uhr und 11.00 Uhr, brachen Einbrecher den Rollladen einer Gaststätte an der Römerstraße aus der Führung und stiegen in eine Gaststätte ein. Im Gebäude hebelten sie einen Spielautomaten auf.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Polizeiwachen Moers, Tel.: 02841 / 1710, und Neukirchen-Vluyn, Tel.: 02845 / 30920, entgegen.

