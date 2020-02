Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Streit zwischen Autofahrern eskaliert

Zeugen gesucht

Rheinberg (ots)

Am Freitag befuhr ein 40-jähriger Rheinberger die Ahornstraße in einem Pkw. An einer Engstelle kam es dann zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung mit dem Fahrer eines schwarzen Mercedes ML und einem weiteren Fahrer eines gelben Opel Agila. Der Streit, der sich inhaltlich darum drehte, wer an der Engstelle Vorrang gehabt hätte, eskalierte in eine körperliche Auseinandersetzung. Hierbei erlitt der 40-Jährige leichte Verletzungen durch Schläge und Tritte.

Wir suchen nun die beiden Fahrzeugführer sowie weitere Zeugen. Diese melden sich bitte bei der Polizei in Rheinberg, Tel.: 02843 / 92760.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell