Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen, Villingen-Schwenningen) Vorfahrt missachtet (16.01.2020)

Villingen, Villingen-Schwenningen (ots)

Ein 41-jähriger VW-Fahrer missachtete am Donnerstag gegen 18.30 Uhr an der Ausfahrt des Einkaufsmarktes "Edeka" die Vorfahrt eines auf der Vockenhauser Straße vorbeifahrenden 35-jährigen Opel-Fahrers. Bei der Kollision kippte der Opel auf die linke Fahrzeugseite. Hierdurch verletzten sich der Fahrer sowie Beifahrer leicht. Zur weiteren Untersuchung brachte ein Rettungswagen die Verletzten in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro.

