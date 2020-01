Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Kloster Heiligenbronn) Rauchmelder löste Alarm aus 16.01.2020

Heiligenbronn (ots)

Zu einem Brandalarm mussten die Freiwilligen Feuerwehren Sulgen und Heiligenbronn am Donnerstagabend gegen 19.45 Uhr ins Kloster Heiligenbronn ausrücken. Wie sich herausstellte, hatte ein Rauchmelder an der Decke in der Korbmacherei, welche sich im Haus St. Johann befindet, den Alarm vermutlich aufgrund technischer Störung ausgelöst. Die bereits evakuierten Bewohner des Hauses konnten alsbald wieder in ihre Wohnbereiche zurückkehren.

