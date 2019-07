Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Oberlahr (ots)

Am Donnerstag, 11.07.2019 ereignete sich gegen 13:18Uhr ein Verkehrsunfall auf der K1 zwischen Oberlahr und Niedersteinenbach. Eine 37-jährige PKW-Fahrerin aus der Verbandsgemeinde Flammersfeld befuhr mit ihrem PKW die K1 aus Fahrtrichtung Oberlahr kommend in Richtung Niedersteinebach. In einer Linkskurve verlor die Fahrerin aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug und rutschte seitlich auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidiert sie mit einem entgegenkommen PKW. Die Strecke musste kurzzeitig voll gesperrt werden. Sowohl der entgegenkommende 79-jährige PKW-Fahrer als auch die Verursacherin werden durch den Aufprall leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Fahrzeuge der Beteiligten waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

