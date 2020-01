Polizeipräsidium Konstanz

Mönchweiler) 19-Jähriger übersieht Stauende (16.01.2020)

Drei verletzte Verkehrsteilnehmer und Sachschaden von mehreren tausend Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag auf der B 33 zwischen Peterzell und Mönchweiler ereignet hat. Wegen eines Pannenfahrzeugs hatte sich gegen 18.30 Uhr in Richtung Villingen ein Stau gebildet. Ein 19-jähriger Pkw-Lenker bemerkte den sich vor ihm stauenden Verkehr zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf einen vor ihm langsamer werdenden 31-jährigen Pkw-Lenker auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw des 31-Jährigen auf einen etwa 20 Meter vor ihm im Stau stehenden Pkw eines 21-Jährigen geschoben. Bei dem Unfall erlitt der 31-Jährige schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die beiden anderen leicht verletzten Unfallbeteiligten wurden ebenfalls mit Rettungswägen in Krankenhäuser eingeliefert. Bis 19.30 Uhr war die B 30 komplett gesperrt, danach bis etwa 21 Uhr wieder einseitig befahrbar.

