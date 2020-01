Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen) Pkw-Fahrer übersieht Fußgängerin 16.01.2020

Rielasingen-Worblingen (ots)

Ein Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw-Fahrer eine Fußgängerin erfasste, ereignete sich am Donnerstag gegen 17.45 Uhr in der Zeppelinstraße in Rielasingen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 59-jähriger Autofahrer an einer Fußgängerüberquerungshilfe vorbei, als eine 20-jährige Frau hinter der Überquerungshilfe die Fahrbahn von links nach rechts überquerte. Nach eigenen Angaben hatte der Autofahrer die komplett in schwarz gekleidete Fußgängerin übersehen. Bei der Kollision wurde die junge Frau verletzt und musste vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell