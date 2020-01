Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Motorradfahrer verletzt 16.01.2020

Konstanz (ots)

Eine verletzte Person und ein Sachschaden über 15.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstag gegen 12.00 Uhr in der Max-Stromeyer-Straße. Ein 36-jähriger Autofahrer wollte von der Max-Stromeyer-Straße nach links in die Adalbert-Schnatterer-Straße einbiegen und übersah hierbei einen entgegenkommenden 34-jährigen Motorrad-Fahrer, der mehrere Fahrzeuge bei stockendem Verkehr überholte. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision, wodurch der 34-Jährige stürzte und sich verletzte. Er lehnte die Hinzuziehung eines Rettungsdienstes ab und begab sich im Anschluss selbständig in ärztliche Behandlung.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell