Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg-Riedböhringen) Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Motorradfahrer 16.01.2020

Blumberg (ots)

Tödliche Verletzungen erlitt der 25-jährige Lenker eines Motorrades, der am Nachmittag des heutigen Donnerstags gegen 16.20 Uhr die Bundesstraße 27 aus Richtung Donaueschingen in Fahrtrichtung Blumberg befuhr. Nach bisherigen Erkenntnissen überholte der Lenker des Motorrades auf Höhe Riedböhringen mit hoher Geschwindigkeit hintereinander mehrere vorausfahrende Pkw. Hierbei soll nach bisherigen Erkenntnissen der unbekannte Lenker eines Pkw in der Kolonne auf den linken Fahrstreifen ausgeschert sein, um ebenfalls zu überholen. Um einen Auffahrunfall auf den ausscherenden Pkw zu verhindern, unternahm der Lenker des von hinten heranfahrenden Motorrades eine Gefahrenbremsung. Hierbei verlor er die Kontrolle über das Motorrad, kollidierte mit der Leitplanke und stürzte. Der 25-Jährige zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Der am Unfallort im Einsatz befindliche Notarzt vermochte nur noch den Tod des verunglückten Motorradfahrers festzustellen. Der Lenker des auf den linken Fahrstreifen ausgescherten Pkw setzte seine Fahrt in Richtung Blumberg fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Personen, die der Polizei Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem unfallbeteiligten Pkw geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Blumberg, Tel. 07702 41066, oder beim Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733 9960-0, zu melden.

