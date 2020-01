Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Diebstahl von Rüttelplatte (15.01.-16.01.2020)

Singen (ots)

Eine Rüttelplatte der Marke "Wacker Neuson" im Wert von rund 12.000 Euro entwendete ein unbekannter Täter im Zeitraum von Mittwoch, 17.45 Uhr, bis Donnerstag, 07.45 Uhr, von einer Baustelle in der Münchriedstraße. Die etwa 350 kg schwere Rüttelplatte war mit einer Stahlkette an einem Baucontainer befestigt, die der Unbekannte durchtrennte. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der Maschine geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, in Verbindung zu setzen.

