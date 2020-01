Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen) Autofahrerin übersieht Fußgängerin auf Zebrastreifen (16.01.2020)

St. Georgen (ots)

Eine 55-jährige Autofahrerin übersah am heutigen Donnerstag gegen 9 Uhr in der Bahnhofstraße an einem Fußgängerüberweg eine 24-jährige Frau und verletzte diese leicht. Die Autofahrerin war laut eigenen Angaben kurz abgelenkt gewesen und hätte zu spät erkannt, dass die Fußgängerin die Fahrbahn überquerte. Nach der Kollision brachte ein Rettungswagen die junge Frau in ein Krankenhaus.

